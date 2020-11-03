В Московском зоопарке появился на свет детеныш альпака. Его назвали Витамин

Представители заведения уточнили, что детеныш появился на свет еще 7 октября. Сейчас он находится в теплом доме, но его выпускают в наружных вольер в хорошую погоду. Папу малыша зовут Жорик, а маму — Кира. Детеныша отдельно с ней временно перевели в соседний вольер.

В Московском зоопарке родился детеныш альпака. Малыша назвали Витамин, сообщается на странице зоопарка во «ВКонтанкте».

«Наши ветеринары сразу после родов осмотрели малыша, убедились, что он абсолютно здоров. При рождении детеныш весил около 5 килограммов — это хороший вес для новорожденного», — рассказали в зоопарке.

Меньше чем за месяц малыш подрос и окреп. Он уже бегает и прыгает по вольеру под присмотром мамы.

Ранее в Москвоском зоопарке впервые за пять лет появились на свет птенцы редкого фазана аргуса. Птицы очень редко размножаются в неволе, и они есть не у каждого зоопарка.