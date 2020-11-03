В Московском зоопарке появился на свет детеныш альпака. Его назвали Витамин

В Московском зоопарке родился детеныш альпака. Малыша назвали Витамин, сообщается на странице зоопарка во «ВКонтанкте».
Представители заведения уточнили, что детеныш появился на свет еще 7 октября. Сейчас он находится в теплом доме, но его выпускают в наружных вольер в хорошую погоду. Папу малыша зовут Жорик, а маму — Кира. Детеныша отдельно с ней временно перевели в соседний вольер.
«Наши ветеринары сразу после родов осмотрели малыша, убедились, что он абсолютно здоров. При рождении детеныш весил около 5 килограммов — это хороший вес для новорожденного», — рассказали в зоопарке.
Меньше чем за месяц малыш подрос и окреп. Он уже бегает и прыгает по вольеру под присмотром мамы.
Ранее в Москвоском зоопарке впервые за пять лет появились на свет птенцы редкого фазана аргуса. Птицы очень редко размножаются в неволе, и они есть не у каждого зоопарка.