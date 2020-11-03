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В Московском зоопарке появился на свет детеныш альпака. Его назвали Витамин

Константин Зорниченко
Сегодня в 21:52

В Московском зоопарке родился детеныш альпака. Малыша назвали Витамин, сообщается на странице зоопарка во «ВКонтанкте».

Представители заведения уточнили, что детеныш появился на свет еще 7 октября. Сейчас он находится в теплом доме, но его выпускают в наружных вольер в хорошую погоду. Папу малыша зовут Жорик, а маму — Кира. Детеныша отдельно с ней временно перевели в соседний вольер.

«Наши ветеринары сразу после родов осмотрели малыша, убедились, что он абсолютно здоров. При рождении детеныш весил около 5 килограммов — это хороший вес для новорожденного», — рассказали в зоопарке.

Меньше чем за месяц малыш подрос и окреп. Он уже бегает и прыгает по вольеру под присмотром мамы.

Ранее в Москвоском зоопарке впервые за пять лет появились на свет птенцы редкого фазана аргуса. Птицы очень редко размножаются в неволе, и они есть не у каждого зоопарка.

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