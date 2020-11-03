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Полиция нашла рюкзак и телефон пропавшего основателя Skillbox Игоря Коропова

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:40

В Сочи нашли вещи пропавшего 1 ноября сооснователя образовательной платформы Skillbox Игоря Коропова. Рюкзак 31-летнего бизнесмена вытащили из моря, а телефон ранее обнаружили на берегу у пирса напротив стадиона «Фишт». Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на СК и ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Телефон был найден в получасе от гостиницы на улице 65 лет Победы, где остановился Коропов. Точное место, где обнаружили рюкзак молодого человека, в полиции не назвали. Предпринимателя продолжают искать поисковые отряды полиции, организации «Лиза Алерт» и спасатели МЧС на катере.

Игорь Коропов ушел на прогулку в районе Имеретинского курорта вечером 1 ноября и не вернулся, а также не выходил на связь. Он был одет в светло-бежевую толстовку с капюшоном, коричневые брюки и белые спортивные туфли.

Игорь Коропов — сооснователь и программный директор сервиса Skillbox. Поначалу образовательный проект существовал в виде подразделения в маркетинговом агентстве Mokselle, а в 2016 году стал отдельной компанией. Благодаря быстрому развитию Skillbox весной 2020 года Коропова включили в рейтинг самых перспективных молодых россиян по версии Forbes.

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