перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Московском зоопарке появился на свет детеныш альпака. Его назвали Витамин 21:52
Полиция нашла рюкзак и телефон пропавшего основателя Skillbox Игоря Коропова 21:40
МГУ поднялся на 37-е место в рейтинге университетов THE 21:21
nastya_gepp/Pixabay Ученые: вирусы передаются с кашлем на расстоянии более шести метров
Ученые: вирусы передаются с кашлем на расстоянии более шести метров 21:05
День выборов президента США, карикатура на Charlie Hebdo и другие новости дня 20:48 Дайджест
Исследователи выяснили, в чем секрет успеха «Игры престолов» и оригинальных книг Джорджа Мартина 20:25
Mail.ru Group покажет бесплатный онлайн-спектакль о кибербуллинге «Ничего страшного» 20:15
Чеченская газета опубликовала в инстаграме карикатуры на Charlie Hebdo. Позже пост удалили Обновлено в 20:13
Совершивший теракт в Вене мужчина отбывал заключение за попытку примкнуть к ИГИЛ 19:46
В Китае собака прошла 100 километров, чтобы вернуться с передержки домой
В Китае собака прошла 100 километров, чтобы вернуться с передержки домой 19:12
В Хабаровске впервые за 116 дней не прошел митинг в поддержку Сергея Фургала 19:11
Xiaomi представила ПК размером с кубик Рубика 18:40
Мадс Миккельсен в трейлере фильма «Рыцари справедливости» 18:08
В США к 25 годам приговорили мужчину, сжигавшего церкви. Так он продвигал свою блэк-метал-группу 17:54
Sebastian Kurz/Facebook «Борьба между цивилизацией и варварством»: канцлер Австрии высказался о теракте в Вене
«Борьба между цивилизацией и варварством»: канцлер Австрии высказался о теракте в Вене 17:39
В московском метро появился поезд, который поможет бездомным животным найти хозяев 17:20
Институт «Стрелка» представил темы исследовательской программы The Terraforming 2021 16:59
На берег Шри-Ланки выбросились более ста дельфинов. Их удалось спасти с помощью военных и волонтеров 16:42
«Мама спала под кроватью на полу»: родственники больных коронавирусом рассказали о лечении в Томске 16:34
Boris3443/Unsplash В Москве построят 25 новых станций метро к 2024 году
В Москве построят 25 новых станций метро к 2024 году 16:28
Отключить рекламу

Ученые: вирусы передаются с кашлем на расстоянии более шести метров

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:05

Вирусы могут передаваться с кашлем на расстояние до 6,6 метра и даже дальше при сухом воздухе и скорости ветра 2 м/с. Это выяснили ученые из Института высокопроизводительных вычислений A*STAR, сообщается на сайте AIP.

Физики смоделировали потоки воздуха и капли от кашля и исследовали распространение вирусов воздушно-капельным путем в различных условиях и средах. Оказалось, что самую большую опасность представляют испаряющиеся капли кашля.

«Испаряющаяся капля сохраняет нелетучие вирусные компоненты, поэтому вирусная нагрузка увеличивается. Капли, которые в итоге становятся аэрозолями, более восприимчивы к вдыханию глубоко в легкие. Это и вызывает инфекцию в нижних отделах дыхательных путей, а не крупные неиспарившиеся капли кашля», — сказал автор исследования Ли Хунъин.

При обычном кашле, как отмечают ученые, выделяется около тысячи капель. Наиболее крупные из них могут выбрасываться на метр, но быстро оседают на земле. Капли среднего размера испаряются до более мелких — они могут распространяться гораздо дальше.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Ведьмы
Роберт Земекис вновь берется за семейное кино
хип-хоп
Morgenshtern
От рэп-разоблачителя до стадионного артиста
комедия
Дедушка НЕлегкого поведения
Роберт Де Ниро в роли упрямого дедушки
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
мистика
Вдова
Отечественный хоррор про смертельно опасный лес под Питером
графика
От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина
Коллекция Пушкинского как история европейского рисунка
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить