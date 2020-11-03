Ученые: вирусы передаются с кашлем на расстоянии более шести метров

Вирусы могут передаваться с кашлем на расстояние до 6,6 метра и даже дальше при сухом воздухе и скорости ветра 2 м/с. Это выяснили ученые из Института высокопроизводительных вычислений A*STAR, сообщается на сайте AIP.

Физики смоделировали потоки воздуха и капли от кашля и исследовали распространение вирусов воздушно-капельным путем в различных условиях и средах. Оказалось, что самую большую опасность представляют испаряющиеся капли кашля.

«Испаряющаяся капля сохраняет нелетучие вирусные компоненты, поэтому вирусная нагрузка увеличивается. Капли, которые в итоге становятся аэрозолями, более восприимчивы к вдыханию глубоко в легкие. Это и вызывает инфекцию в нижних отделах дыхательных путей, а не крупные неиспарившиеся капли кашля», — сказал автор исследования Ли Хунъин.

При обычном кашле, как отмечают ученые, выделяется около тысячи капель. Наиболее крупные из них могут выбрасываться на метр, но быстро оседают на земле. Капли среднего размера испаряются до более мелких — они могут распространяться гораздо дальше.