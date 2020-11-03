Mail.ru Group покажет бесплатный онлайн-спектакль о кибербуллинге «Ничего страшного»

В День борьбы с кибербуллингом 11 ноября Mail.ru Group вместе со студией Lateral Summer представит интерактивный онлайн-спектакль «Ничего страшного». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

Посмотреть шоу смогут бесплатно все желающие, которые пройдут регистрацию на сайте. Они станут не только зрителями, но и участниками спектакля — им предстоит предотвратить несчастный случай, связанный с травлей в интернете.