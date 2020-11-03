В Китае собака прошла 100 километров, чтобы вернуться с передержки домой

Питомца оставила у друга семья, которая решила сделать ремонт в своем жилье. Ретривер по имени Пин Ань провел четыре месяца в чужом доме и, не выдержав, решил самостоятельно вернуться к хозяевам. За две недели собака прошла около 100 километров, из‑за чего ее лапы были изранены. Хромающее животное нашли рядом с одним из офиcных зданий.

В Китае собака, оставленная на передержку, прошла 100 километров, чтобы вернуться домой. Об этом сообщает Daily Mail.

Нашедшие Пин Ань приютили собаку у себя и разместили ее фотографии в местной соцсети WeChat, чтобы найти владельцев. Хозяева увидели их сообщение в течение дня и отправились на встречу с авторами публикации.

Сейчас Пин Ань восстанавливается после процедур у ветеринара. Семья пообещала больше никогда не отсылать питомца из дома.

Ранее в Ухте спасли бездомную собаку, провалившуюся на реке под лед. Заметивший ее мужчина обратился к волонтерам, которые вытащили животное из воды. Собаку хотели забрать в приют, но она вырвалась и убежала.