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Xiaomi представила ПК размером с кубик Рубика

Анастасия Цой
Сегодня в 18:40

Xiaomi представила персональный компьютер Ningmei Rubik’s Cube Mini Computer, размер которого равен стандартному размеру кубика Рубика. Об этом пишет DTF.

Габариты ПК составляют 6,2×6,2×4,2 см, а вес — всего 145 грамм. При этом компьютер довольно мощный: он работает на платформе Intel J4125 с максимальной частотой 2,7 Гц, а четырехъядерный процессор дополняется встроенным графическим ускорителем Intel UHD600.

© Xiaomi Youpin
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© Xiaomi Youpin
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© Xiaomi Youpin
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Разработчики говорят, что компьютер включается всего за пять секунд, а также может выводить картинку в 4K-разрешении. Он поддерживает блютус и вайфай, имеет систему активного охлаждения.

Мини-ПК поставляется с 6 или 8 Гб оперативной памяти и SSD объемом 128 или 256 Гб. Стоимость версии с меньшей памятью — 149 долларов (12 тыс. рублей), а с большей — 186 долларов (14,7 тыс. рублей). Продается ПК пока только в Китае.

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