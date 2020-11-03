Xiaomi представила ПК размером с кубик Рубика

Габариты ПК составляют 6,2×6,2×4,2 см, а вес — всего 145 грамм. При этом компьютер довольно мощный: он работает на платформе Intel J4125 с максимальной частотой 2,7 Гц, а четырехъядерный процессор дополняется встроенным графическим ускорителем Intel UHD600.

Разработчики говорят, что компьютер включается всего за пять секунд, а также может выводить картинку в 4K-разрешении. Он поддерживает блютус и вайфай, имеет систему активного охлаждения.

Мини-ПК поставляется с 6 или 8 Гб оперативной памяти и SSD объемом 128 или 256 Гб. Стоимость версии с меньшей памятью — 149 долларов (12 тыс. рублей), а с большей — 186 долларов (14,7 тыс. рублей). Продается ПК пока только в Китае.