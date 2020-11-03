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Институт «Стрелка» представил темы исследовательской программы «The Terraforming 2021»

Константин Зорниченко
Сегодня в 16:59

Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» представила темы трехлетней исследовательской программы «The Terraforming 2021». Об этом «Афише Daily» представители института.

Участники программы рассматривают вопросы геотехнологий, геоурбанистики, геоинженерии и новые решения, которые необходимо сформировать для поддержания жизнеспособности Земли. В этом году в фокусе «The Terraforming» будут темы распределения населения и формальное деление планеты на части, например, по территориальным границам или часовым поясам.

Кроме того, участники обсудят «антропоформирование», то есть, изменения организма в процессе приспособления к окружающей среде. В исследованиях студенты будут использовать спекулятивный подход, но проекты будут учитывать реальные условия и экономические, технологические, социальные и другие ограничения.

Обучение пройдет в формате пятимесячной исследовательской дизайн-лаборатории. Ее возглавит директор программы «The Terraforming» Бенджамин Браттон. Участниками станут 30 молодых профессионалов со всего мира с опытом работы сферах, среди которых архитектура, дизайн, философия, журналистика, экономика, география и кинопроизводство. В состав преподавателей вошли Нандита Шарма, Томас Мойнихэн, Анна Бернштейн, Реза Негарестани, Блейз Агуэро Аркас, Николас де Моншо, Чэнь Цюфань и многие другие.

Подать заявку на бесплатное обучение могут молодые исследователи любой специальности с 4 сентября по 10 ноября 2020 года на сайте.

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