В Москве построят 25 новых станций метро к 2024 году

В Москве планируют построить 25 новых станций метрополитена до 2024 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Всего власти собираются провести 58 километров линий метро, а также построить четыре электродепо. Кроме того, за три года московское правительство планирует создать 33 транспортно-посадочных узла в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) Москвы.

Бочкарев уточнил, что до 2024 года хотят ввести участки Большой кольцевой линии (БКЛ), участок Калининско-Солнцевской линии от станции «Рассказовка» до «Внуково», участок Сокольнической линии «Саларьево» — «Столбово» — «Потапово».

По его словам, всего за последние 10 лет в столице построили 56 станций метрополитена, 116,4 километра линий и 11 электродепо для обслуживания подвижного состава (из них 5 новых и 6 реконструируемых). Благодаря таким темпам строительства программа удвоения протяженности метро, которую приняли в 2011 году, выполнена на 65%, заявил Бочкарев.

В июле стало известно, что к 2024 году в Москве могут появиться первые беспилотные такси. Сейчас они запущены в рамках эксперимента, но находятся под контролем водителей.