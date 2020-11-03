Британец поставил 1 млн фунтов на победу Байдена на выборах президента США

В Великобритании неизвестный поставил на победу Джо Байдена на выборах президента США £1 млн ($1,29 млн). Об этом сообщает CNN.

Сумма оказалась третьей по величине, сделанной на крупнейшем в мире онлайн-букмекере Betfair. Все десять крупнейших ставок на сайте оказывались выигрышными. Личность игрока из Британии не раскрывается. Если его прогноз сбудется, то он выиграет £540 тысяч ($696 170) и вернет первоначальную ставку.

Издание отмечает, что игрокам из США нельзя делать легальные ставки на выборы. У британцев нет такого запрета, и в Соединенном Королевстве стремительно растет количество ставок на американские выборы.

Букмекеры оценивают шансы Байдена на победу в 65% и Трампа в 34%, согласно прогнозам игроков, подкрепленным деньгами. О том, поставил ли кто‑то на Канье Уэста, не сообщается.

Выборы в США проходят 3 ноября. На них также будут избраны 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, местные органы власти.