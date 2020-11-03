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МИД Новой Зеландии впервые возглавила женщина. Она представляет коренной народ страны — маори

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:53

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила новый состав правительства страны после выборов. Министерство иностранных дел возглавила Наная Махута, передает издание Radio New Zealand.

Махута является представительницей коренного населения Новой Зеландии — маори. Она стала первой женщиной на посту министра иностранных дел страны.

До своего назначения Махута проработала в парламенте страны более 12 лет. Она занимала министерские должности в органах местного самоуправления и была министром по развитию маори. Четыре года назад политик сделала традиционную для маори татуировку на подбородке, став первой женщиной в парламенте с подобным рисунком.

Как отмечает CNN, новый парламент Новой Зеландии — один из самых разнообразных в мире. Почти половину мест в нем займут женщины, тогда как средний показатель в мире составляет 25%. К тому же около 10% в нем придется на представителей ЛГБТ-сообщества.

«Состав нового кабинета министров и исполнительной власти основан на заслугах, но он также получился невероятно разнообразным, и я горжусь этим. Эти люди отражают Новую Зеландию, которая их избрала», — сказала Джасинда Ардерн при объявлении состава своего кабинета.

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