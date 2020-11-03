В Швеции министр предложила разрешить польским женщинам делать в стране бесплатные аборты

Министр гендерного равенства Швеции Оса Линдхаген предложила разрешить польским женщинам проводить в стране бесплатные аборты. Об этом она написала в инстаграме.

«Пусть польские женщины делают аборт в Швеции! Право на аборт в Польше, которое и до этого было строго ограничено, теперь стало еще жестче. <…> Пора Швеции заступиться за польских женщин так же, как когда‑то за нас заступилась Польша!» — заявила Линдхаген.

Она напомнила, что в 1960-х годах, когда аборты были запрещены в Швеции, тысячи шведок ездили в Польшу.