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В Швеции министр предложила разрешить польским женщинам делать в стране бесплатные аборты

Анастасия Цой
Сегодня в 15:33

Министр гендерного равенства Швеции Оса Линдхаген предложила разрешить польским женщинам проводить в стране бесплатные аборты. Об этом она написала в инстаграме.

«Пусть польские женщины делают аборт в Швеции! Право на аборт в Польше, которое и до этого было строго ограничено, теперь стало еще жестче. <…> Пора Швеции заступиться за польских женщин так же, как когда‑то за нас заступилась Польша!» — заявила Линдхаген.

Она напомнила, что в 1960-х годах, когда аборты были запрещены в Швеции, тысячи шведок ездили в Польшу.

Линдхаген добавила, что «ни одна женщина не должна рисковать своей жизнью, делая незаконный аборт».

В Польше в конце октября фактически запретили аборты: Конституционный суд признал прерывание беременности при обнаружении врожденного дефекта у плода противоречащим основному закону страны. Почти все аборты в стране делают именно по этой причине. Если документ одобрят в парламенте, аборты будут разрешены только из‑за изнасилования, инцеста или угрозы здоровью и жизни женщины.

Все это время в стране проходят протесты против запрета абортов, демонстранты перекрывают дороги. После массовых митингов президент Анджей Дуда поменял свое мнение об абортах: он заявил, что женщины должны иметь право на прерывание беременности в том случае, если плод имеет дефекты развития. Он также предложил создать альтернативный законопроект, чтобы смягчить решение Конституционного суда. Однако протестующие требуют общей либерализации законов в этой сфере.

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