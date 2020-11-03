На 86-м году жизни умер Владимир Шафранюк — художник-конструктор кукол, один из создателей серии мультфильмов «Приключения Незнайки и его друзей». Об этом со ссылкой на пресс-службу студии «Союзмультфильм» пишет ТАСС.

Шафранюк окончил Московский инженерно-физический институт, работал на «Союзмультфильме», в творческом объединении «Экран», а также сотрудничал с рядом других студий. Кроме работы над мультфильмами про Незнайку он принимал участие в создании мультфильмов «Волшебник Изумрудного города», «Двенадцатая ночь», «Добрыня Никитич» и других.

Художник-конструктор написал ряд статей, посвященных особенностям скульптуры кукол и технике театра кукол, а также книгу «Понятие о куклах-актерах и традиционные заблуждения».