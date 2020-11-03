Активисты спасали умирающих кроликов в Серебряном Бору. Власти посчитали это нарушением закона

Летом в Серебряном Бору расплодились домашние кролики: их или специально разводили сотрудники местного кафе, или выпустили на волю москвичи. Осенью животные начали умирать от холода, голода и болезней, холодный московский климат им не подходит. «Отсутствие кроликов в нашей местной фауне — довольно красноречивое свидетельство того, что нашу зиму они не переживают», — говорил старший научный сотрудник Зоологического музея МГУ Сергей Крускоп.
Активисты начали спасать кроликов, отлавливая их, отдавая в ветклиники и подыскивая передержки. Подробнее о том, как это происходило, можно прочитать в материале The Village.
Департамент природопользования после многочисленных публикаций в социальных сетях признал проблему — в парке действительно завелась целая популяция европейского кролика. Ведомство отметило, что сейчас нужно изучить, могут ли кролики угрожать обитающим в Серебряном Бору животным и растениям.
Пока в парке пообещали установить кормушки, затем кроликов должны поймать и поместить в приюты.
При этом волонтеров, которые сообщили о проблеме и первыми начали ее решать, могут оштрафовать на несколько тысяч рублей. В ведомстве пояснили, что найденные кролики «относятся к совокупности всех видов диких животных» и находятся на особо охраняемой территории, поэтому их отлов запрещен законом Москвы.