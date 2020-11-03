Леван Горозия даст первый сольный концерт в Москве

Музыкант выступит с обновленной программой, представит свой новый альбом «Рассвет», а также исполнит старые треки. Купить билеты на концерт можно на официальном сайте Яндекс.Афиша. Их стоимость начинается от 1200 рублей.

Леван Горозия — сооснователь и участник группы Marselle. В 2012 году группа распалась, после чего рэпер подписал контракт с лейблом Black Star и начал выступать сольно под псевдонимом L’One. В июне 2019-го он объявил об уходе с лейбла и обвинил бывших коллег в попытке отобрать у него песни и имя.

Через несколько месяцев суд отклонил иск музыканта к Black Star: права на его музыку и псевдоним остались у лейбла. После этого рэпер возродил группу Marselle. Год назад у них вышел альбом «2008». В августе 2020 года Леван Горозия выпустил сольную пластинку «Рассвет».