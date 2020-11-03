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Не world, а global: «Грэмми» изменила название номинации из‑за «колониального подтекста»

Федор Кузьмин
Сегодня в 9:56

Премия «Грэмми» изменила название номинации «За лучший альбом мировой музыки» («World Music Album») из‑за «колониального подтекста». Об этом пишет издание Billboard.

Теперь эта категория будет носить название «Best Global Music Album». Отмечается, что руководство «Грэмми» проявило «большую культурную чувствительность» и изменило название номинации вслед за «Оскаром», который в прошлом году поменял «Лучший фильм на иностранном языке» на «Лучший международный художественный фильм».

Академия звукозаписи объявила об изменении названия 2 ноября, всего за 22 дня до вручения 63-й ежегодной премии «Грэмми».

«По мере того, как мы продолжаем придерживаться поистине глобального мышления, мы обновляем наш язык, чтобы отразить более подходящую категоризацию, которая направлена ​​на вовлечение и признание музыки со всего мира», — говорится в заявлении Академии.

В Академии назвали новый термин «более актуальным, современным и инклюзивным». Изменение названия призвано символизировать отход от «колониального» и «неамериканского» подтекстов, которые воплощал в себе предыдущий термин, говорится в заявлении.

Прежде чем принять это решение, академики обсудили его с артистами, этномузыкологами и лингвистами со всего мира. Они подтвердили, что изменение отобразит текущие тенденции слушания музыки.

Академия учредила категорию «За лучший альбом мировой музыки» в 1991 году. Первым победителем в феврале 1992 года стала пластинка «Planet Drum» Микки Харта. Больше всего — пять раз — премию выигрывали бразильские артисты. Исполнители из США получали ее четыре раза, из Индии — три, столько же из Южной Африки и Бенина, дважды из Мали и Франции и по одному разу из Ирландии и Панамы.

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