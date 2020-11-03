Пилотные эпизоды новой «Сплетницы» снимет Карина Эванс

Пилотный и второй эпизоды сиквела «Сплетницы» снимет канадская 25-летняя режиссер и актриса Карина Эванс. Об этом сообщил Deadline.

Съемки шоу уже начались в Нью-Йорке. Премьера намечена на 2021 год. Сценарием занимается Джошуа Сафран, работавший над оригинальным сериалом. Продюсируют шоу вместе с Сафраном Джош Шварц, Стефани Саваж, Лесли Моргенштейн, Джина Джироламо и Лиз Ровински.

«Джош Сафран нашел идеального партнера в Карине для того, чтобы показать, как ландшафт социальных медиа, Верхний Ист-Сайд и весь мир изменились с тех пор, как «Сплетница» впервые появилась 13 лет назад», — сказала глава отдела оригинального контента HBO Max Сара Обри.

Эванс известна в индустрии как режиссер, создающий инклюзивные истории о разных состояниях человека. Сафран называет ее художественное видение «несравненным». Ранее кинематографистка работала над инди-фильмом «Петарды», сериалами «Снегопад» и «Долина соблазна», а также клипами, в том числе — четырьмя клипами Дрейка.

О перезапуске «Сплетницы» стало известно летом прошлого года. Действие нового сериала развернется спустя восемь лет после финала оригинального шоу. В центре истории окажется новое поколение подростков из частной нью-йоркской школы.

Оригинальная «Сплетница» была основана на популярной одноименной серии романов писательницы Сесили фон Зигесар. Сериал выходил с 2007 по 2012 год на канале The CW и рассказывал про жизнь богатых подростков в Нью-Йорке, которую омрачает сайт «Сплетница» со скандалами и слухами.