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Во Франции двух мужчин посадили в тюрьму на год за угрозы обезглавливания

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:16

Во французском Лионе двух мужчин приговорили к году тюрьмы и еще одному году условного заключения за угрозы расправы в адрес мэра 8-го округа города Оливье Берзана, сообщил ТАСС.

Молодые люди, которым сейчас 18 и 19 лет, разрисовали стены одной из местных школ надписями — в них они обещали обезглавить Берзана и убить учителей и учеников школы. Теперь правонарушителям будет запрещено приближаться к учебному заведению.

По информации журнала Lyon Mag, один из подсудимых — выходец из Алжира, чье заявление о натурализации пока еще рассматривается властями. Оба молодых человека нигде не учатся и официально не работают.

Они признали свою вину, но рассказали, что расписать стену школы их заставил знакомый наркоторговец в счет уплаты долга за потерянные наркотики и «испорченную брендовую одежды».

Это случилось примерно через неделю после того, как 18-летний террорист в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем напал на школьного учителя Самюэля Пати и обезглавил его.

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