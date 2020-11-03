В Сочи пропал основатель онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов. Об этом сообщило региональное отделение поисковой организации «Лиза Алерт» в Краснодарском крае.
«Пропал Коропов Игорь Валентинович, 31 год, город Сочи. 1 ноября ушел на прогулку в районе Имеретинского курорта и не вернулся», — говорится в сообщении.
По информации «Лизы Алерт», Коропов был одет в светло-бежевую толстовку с капюшоном, коричневые брюки и белые спортивные туфли.
Игорь Коропов — сооснователь и программный директор сервиса Skillbox. Поначалу образовательный проект существовал в виде подразделения в маркетинговом агентстве Mokselle, а в 2016 году стал отдельной компанией. Благодаря быстрому развитию Skillbox весной 2020 года Коропова включили в рейтинг самых перспективных молодых россиян по версии Forbes.