В Сочи пропал основатель онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов. Об этом сообщило региональное отделение поисковой организации «Лиза Алерт» в Краснодарском крае.

«Пропал Коропов Игорь Валентинович, 31 год, город Сочи. 1 ноября ушел на прогулку в районе Имеретинского курорта и не вернулся», — говорится в сообщении.

По информации «Лизы Алерт», Коропов был одет в светло-бежевую толстовку с капюшоном, коричневые брюки и белые спортивные туфли.