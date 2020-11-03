«Бургер Кинг» попросил заказывать еду у «Макдональдса»

Американская компания «Бургер Кинг» удивила своих подписчиков в соцсетях: сеть фастфуда попросила в твиттере заказывать еду у ее главного конкурента — «Макдональдса». Сообщение появилось на официальной странице бургерной 2 ноября.

«Мы знаем, мы тоже никогда не думали, что будем это говорить», — заявили представители компании и предложили клиентам чаще пользоваться услугами доставки их коллег. Таким образом «Бургер Кинг» решил поддержать людей, работающих в индустрии.

Компания призывает заказывать еду также у других игроков рынка, например, KFC, Domino’s Pizza, Pizza Hut и других. «Короче говоря, у кого угодно из нашей сестринской пищевой цепи», — написали в «Бургер Кинг».

«Рестораны, которые дают работу тысячам людей, действительно нуждаются в вашей поддержке сейчас. Так что, если вы хотите помочь, продолжайте радовать себя вкусной едой из доставки, службы на вынос или автосервиса», — сказали в бургерной.

В мае «Бургер Кинг» выпустил свитшоты и духи с ароматом дыма и шашлыка. А в конце октября в сети появилась фейковая реклама компании в стиле фильма «Смерть Сталина».