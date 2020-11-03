Режиссер «Спуска» и «Псов-воинов» Нил Маршалл поставит хоррор «Логово»

Режиссер «Спуска», «Хеллбоя» и «Псов-воинов» Нил Маршалл снимет хоррор под названием «Логово», сообщил Variety. Съемки начнутся следующей весной.

Фильм расскажет о пилоте королевских ВВС Кейт Синклер, самолет которой оказывается сбит во время последнего задания в Афганистане. Оказавшись на опасной территории, девушка пытается найти убежище в заброшенном подземном бункере — и сталкивается там с жуткими существами.

«Если «Расплата» была готической драмой, свидетельствующей о силе и стойкости женщин, то «Логово» — это мое истинное возвращение к полнокровному ужасу и интенсивному жанровому действию в стиле «Псов-воинов», «Спуска» и «Судного дня», — рассказал Маршалл.

По словам режиссеров, новый фильм будет вдохновлен такими классическими фильмами как «Чужие», «Хищник» и «Нечто». По мнению Маршалла, картина получится «страшной, как ад», «очень веселой» и «зрелищной и громкой». «Я собираюсь испачкать свои руки в крови, создавая этот фильм», — добавил он.