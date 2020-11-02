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Минпромторг предложил запретить госзакупку импортных масок до 2022 года

Юлия Онодэра
Вчера в 22:53

Минпромторг предложил запретить госзакупку импортных защитных масок вплоть до 2022 года. Об этом сообщил «Интерфакс». Также ведомство рекомендует отказаться от иностранных автономных дыхательных аппаратов и огнестойкой защитной одежды.

Как отмечает министерство, производство масок на российских предприятиях было увеличено в этом году с 600 тыс. до 21 млн штук в сутки — при этом потребность населения России в масках оценивается в 10,8 млн масок в сутки.

Кроме того, на складах остаются 141 млн медицинских масок, а некоторым предприятиям даже пришлось прекратить производство из‑за отсутствия спроса. В министерстве считают, что российским предприятиям в этих условиях нужна господдержка.

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