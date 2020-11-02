Минпромторг предложил запретить госзакупку импортных масок до 2022 года

Минпромторг предложил запретить госзакупку импортных защитных масок вплоть до 2022 года. Об этом сообщил «Интерфакс». Также ведомство рекомендует отказаться от иностранных автономных дыхательных аппаратов и огнестойкой защитной одежды.

Как отмечает министерство, производство масок на российских предприятиях было увеличено в этом году с 600 тыс. до 21 млн штук в сутки — при этом потребность населения России в масках оценивается в 10,8 млн масок в сутки.

Кроме того, на складах остаются 141 млн медицинских масок, а некоторым предприятиям даже пришлось прекратить производство из‑за отсутствия спроса. В министерстве считают, что российским предприятиям в этих условиях нужна господдержка.