ЮНЕСКО: 90% недавних убийств журналистов в мире не раскрыто

Около 90% убийств журналистов, которые произошли в мире в 2018–2019 годах, не были раскрыты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле по безопасности журналистов и проблеме безнаказанности.

При этом число преступлений против сотрудников СМИ уменьшилось в последние годы. Тем не менее 99 человек были убиты в 2018 году, 57 человек — в 2019 году. Большинство нападений произошло в Латинской Америке и в Карибском бассейне, там произошли 31% убийств. Еще 30% убийств были совершены в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«В то время, как в течение последнего десятилетия каждые четыре дня в мире убивали одного журналиста, эти преступления по-прежнему остаются безнаказанными. В этом году государства — члены ООН сообщили, что 13% таких дел в мире были урегулированы в результате завершенных судебных разбирательств. Это представляет собой некоторое улучшение по сравнению с предыдущими показателями: 12% в 2019 году и 11% в 2018-м», — заявили в ЮНЕСКО.

По словам Азуле, большинство журналистов убивают за пределами зон конфликтов из‑за репортажей о коррупции, нарушениях прав человека, экологических преступлениях, подпольной торговле и политических беспорядках. Особенно уязвимы, по мнению ЮНЕСКО, женщины-журналисты.

«Несмотря на сокращение числа убитых журналистов в мире, слишком многие из них продолжают платить за свои репортажи самую высокую цену. Мы по-прежнему глубоко обеспокоены растущим риском, с которым профессионалы средств массовой информации сталкиваются за пределами зон конфликтов, и постоянным уровнем безнаказанности за эти нападения», — сказала Азуле.