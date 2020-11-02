Николай Дроздов рассказывает об обитателях Темных Земель в ролике World of Warcraft: Shadowlands

В сети появился ролик дополнения Shadowlands для онлайн-игры World of Warcraft с участием доктора биологических наук и ведущего телепрограммы «В мире животных» Николая Дроздова . В нем он рассказывает о географии и фауне Темных Земель.

Видео представляет собой своеобразную экскурсию по локациям нового дополнения — Бастиону, Малдраксусу, Арденвельду и Ревендрету, а также по особой зоне «Утроба». В каждой из них проживают различные существа, о которых Николай Дроздов рассказывает в своем фирменном стиле. Он также говорит о некромантии и о том, как местные обитатели приспособились к этому явлению. Заставка к ролику сделана в стиле передачи «В мире животных».

Премьера World of Warcraft: Shadowlands состоится 24 ноября в 2.00 по московскому времени. Дополнение посвящено загробному миру, куда попадают души мертвецов.