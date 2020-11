Баста Раймс и Рик Росс носят меха в особняке в клипе «Master Fard Muhammad»

Песня стала частью нового альбома Раймса «Extinction Level Event 2: The Wrath of God», который вышел 30 октября. Композиция посвящена основателю политического и религиозного движения афроамериканцев «Нация ислама» Уоллесу Фарду Мухаммеду.

В ролике артисты сидят на тронах в особняке и выступают в окружении своей свиты. Параллельно в клипе демонстрируется сюжет, раскрывающий суть песни.

Ранее Баста Раймса выпустил песню «Look Over Your Shoulder» с «Extinction Level Event 2: The Wrath of God». Трек записан при участии Кендрика Ламара, на котором он исполнил свой первый куплет в 2020 году.