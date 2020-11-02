Главную роль в фильме Клима Шипенко о космосе сыграет женщина. Она полетит на МКС осенью 2021 года

Главную роль в фильме Клима Шипенко, который снимут на Международной космической станции, сыграет женщина. Об этом сообщил ТАСС по ссылкой на пресс-службу Первого канала.

Актрису и ее дублершу выберут в ходе Всероссийского открытого конкурса, который объявят в ближайшее время. Девушкам придется пройти летную комиссию Роскосмоса и обучение в школе космонавтов. Затем они отправятся на МКС — полет намечен на осень 2021 года.

«Ранее создатели проекта планировали провести конкурс как среди мужчин, так и среди женщин, имея два варианта сценария, однако в процессе дальнейшей работы и обсуждения пришли к выводу, что для картины, безусловно, выигрышнее женский образ», — заявили в пресс-службе.

О планах Шипенко снять фильм в космосе стало известно в сентябре. Среди продюсеров ленты, которая носит рабочее название «Вызов» — Дмитрий Рогозин и Константин Эрнст.

Ранее компания Илона Маска SpaceX и НАСА заявили о работе над кинопроектом с участием Тома Круза, который также будет снят на МКС. Полет намечен на октябрь 2021 года.