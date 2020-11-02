Исследование: в российских школах сокращается количество учителей

В России ежегодно сокращается количество учителей, а число школьников растет. Об этом говорится в результатах исследования Skyeng, передает «Коммерсант».

Аналитики рассмотрели соотношение количества учителей и учеников в странах СНГ и выявили, что Россия находится на третьем месте по количеству закрывающихся учебных учреждений после Украины и Беларуси. В 2019 году на тысячу школьников приходилось 80 учителей, а к 2023-му, согласно прогнозам, этот показатель может снизиться до 78.

«Данные о том, сколько учителей приходится на тысячу школьников, говорят о размере класса, о привлекательности профессии учителя и о том, насколько качественно учитель сможет доносить информацию до каждого ученика. В каждой стране эта ситуация ухудшается. Но в России соотношение хуже всего, и остальные страны приближаются по цифрам к нам», — отмечают аналитики.

Согласно данным НИУ ВШЭ, чаще всего не хватает учителей математики, русского и иностранных языков. Эти предметы поручают вести другим педагогам, из‑за чего ставки преподавателей формально закрыты. Специалисты считают, что это может сказаться на результатах итоговой аттестации.

В Skyeng отметили, что сокращение количества учителей связано с низкими зарплатами и растущей нагрузкой. Педагоги уходят из школ, а студенты педвузов не хотят идти работать по специальности. Сооснователь программы «Учитель для России» Ольга Фогельсон рассказала, что маленькие сельские школы постоянно находятся под угрозой закрытия или слияния с соседними учебными заведениями.

Тем временем в Москве дела с образованием обстоят заметно лучше. Столица вошла в список мировых лидеров по качеству школьного образования. По результатам международного исследования PISA 2018 столичные школьники отличились сразу в двух номинациях: заняли четвертое место в мире по глобальным компетенциям и второе — по финансовой грамотности. В конкурсе приняли участие 79 стран и регионов.