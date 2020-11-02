Оппозиционер Владимир Милов пожаловался в КС на дискриминацию мужчин при административных арестах

Оппозиционер, сторонник Алексея Навального Владимир Милов пожаловался в Конституционный суд на дискриминацию мужчин в российском административном законодательстве. Об этом пишет «Коммерсант».

Он требует, чтобы из КоАП исключили административный арест «для всех родителей детей в возрасте до 14 лет». Сейчас запрещено назначать такое наказание только женщинам, у которых есть дети до 14 лет, а также людям с инвалидностью, военным и сотрудникам СК, МВД, Росгвардии, имеющим специальные звания.

По мнению Милова, это противоречит трем статьям Конституции: о равенстве мужчин и женщин, о равенстве прав и обязанностей родителей и о праве на уважение частной жизни. По данным «Коммерсанта», такую же жалобу в КС готовит журналист Илья Азар.

Летом прошлого года Владимира Милова задержали в студии ютьюб-канала Навальный.LIVE, где он вел прямую трансляцию протестной акции. Оппозиционер получил 30 суток по статье «Повторное нарушение правил проведения массовых акций». Поводом стал его призыв в одной из программ прийти на митинг.

В суде адвокат указывал, что Милов воспитывает двухлетнего сына. Однако на решение суда это не повлияло.