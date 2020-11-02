Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что России удается поддерживать макростабильность экономики, несмотря на падение рубля и цен на нефть. Его полную цитату приводит «Интерфакс» .

Вы видите, что, предположим, психологические отметки пробиваются, но амплитуда этой волатильности минимизируется усилиями нашего макрорегулятора, и, конечно, сейчас любая мировая валюта находится под серьезным негативным давлением целого ряда обстоятельств в мировой экономике.

Среди негативных обстоятельств Песков назвал динамику потребления энергоресурсов и снижение цен на нефть. По его словам, падение рубля на 30% за год — достаточно серьезный показатель, но и другие мировые валюты «находятся под гнетом весьма негативных обстоятельств в мировой конъюнктуре».

Песков несколько раз повторил, что «макростабильность экономики» «удается поддерживать». «Что касается нюансировок в подходах, то рекомендую вам адресовать эти вопросы в правительство», — добавил он.

2 ноября курсы евро и доллара на Московской бирже пробили очередные психологические отметки. Доллар впервые с марта начал стоить больше 80 рублей, евро обновил максимум с декабря 2014 года и сейчас торгуется на уровне 93 рублей.