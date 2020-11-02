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«Амплитуда волатильности минимизируется усилиями макрорегулятора». Песков — о падении рубля

Семён Гудошников
Сегодня в 16:49

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что России удается поддерживать макростабильность экономики, несмотря на падение рубля и цен на нефть. Его полную цитату приводит «Интерфакс».

Вы видите, что, предположим, психологические отметки пробиваются, но амплитуда этой волатильности минимизируется усилиями нашего макрорегулятора, и, конечно, сейчас любая мировая валюта находится под серьезным негативным давлением целого ряда обстоятельств в мировой экономике.
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь Президента России

Среди негативных обстоятельств Песков назвал динамику потребления энергоресурсов и снижение цен на нефть. По его словам, падение рубля на 30% за год — достаточно серьезный показатель, но и другие мировые валюты «находятся под гнетом весьма негативных обстоятельств в мировой конъюнктуре».

Песков несколько раз повторил, что «макростабильность экономики» «удается поддерживать». «Что касается нюансировок в подходах, то рекомендую вам адресовать эти вопросы в правительство», — добавил он.

2 ноября курсы евро и доллара на Московской бирже пробили очередные психологические отметки. Доллар впервые с марта начал стоить больше 80 рублей, евро обновил максимум с декабря 2014 года и сейчас торгуется на уровне 93 рублей.

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