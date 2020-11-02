Функция ЭКГ на Apple Watch начнет работать в России

В России начнет работать приложение «ЭКГ» в умных часах Apple Watch Series 4 и более новых моделях. Функция появится после следующего обновления iOS говорится на сайте компании Apple.

С помощью приложения пользователи смогут сами снимать электрокардиограмму с запястья. Для этого нужно запустить программу и удерживать палец на колесике Digital Crown. В этот момент замыкается электрическая цепь и происходит измерение электрических сигналов в сердце. После 30 секунд измерения определяется характер сердцебиения: мерцательная аритмия, синусовый ритм, низкий или высокий пульс — или неопределенный результат.

Пользователи также смогут получать уведомления о нерегулярном ритме сердца, благодаря работе функции в фоновом режиме. Данные об обнаружении сбоев и информацию с результатами ЭКГ можно отсылать лечащему врачу в формате PDF.

Согласно заявлению ВНИИМТ, входящему в Росздравнадзор, приложение «ЭКГ» и функция уведомления не считаются медицинскими устройствами. Они не предназначены для медицинских целей и самостоятельной постановки диагноза.

В сентябре компания Apple представила Apple Watch шестой серии на процессоре A13. Они оснащены датчиком отслеживания уровня кислорода в крови, и следят за тем, на какой высоте находится пользователь.