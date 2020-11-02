Глобус-человек и машина-баклажан: IKEA выпустила мягкие игрушки, придуманные детьми

Это лама, которая должна спасти от скуки, конфета-путешественница, бурый медведь — с ним весело смотреть кино, глобус-человек на роликовых коньках, мышка в карнавальном костюме божьей коровки и машина-баклажан, отпугивающая врагов.

«Я нарисовал ламу, потому что мне нравится это животное. Я попросил свою игрушку всегда быть рядом с вами, чтобы вам никогда не было скучно. Подарите этой ламе много любви, ведь она особенная», — рассказал о своей игрушке семилетний Кристель.

Стоимость любой игрушки — 349 рублей. На средства, вырученные от продаж коллекции, IKEA будет развивать социальные проекты в России вместе с местными общественными организациями.

В этом году дети из России и других стран смогут принять участие в конкурсе «Давай играть!» и предложить IKEA эскиз игрушки своей мечты с 4 по 15 ноября. Подробная информация — здесь.