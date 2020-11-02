«Магнит» запустил свой сервис доставки продуктов

Сеть продуктовых магазинов «Магнит» запустила свой сервис доставки продуктов на дом. Об этом сообщает Rusbase.

Через новое приложение сети для онлайн-заказа доступен ассортимент из более чем 5000 наименований. Сервис предлагает доставку в течение часа или к определенному времени в течение двух дней. Стоимость услуги зависит от размера упаковки и варьируется от 0 до 149 рублей. Корзина может быть любого размера, и заказывать можно даже один товар.

Пока что сервис доступен во всех районах Москвы в пределах МКАД. К услуге подключены 12 магазинов «Магнита». Чтобы воспользоваться ей, нужно скачать приложение «Магнит Доставка» для iOS и Android.

В июле «Магнит» открыл три тестовых магазина в формате дискаунтера под брендом «Моя цена». В сети продаются овощи, фрукты, бакалея, молочные товары, кондитерские изделия, детское питание, напитки, корма для домашних животных, бытовая химия. Проект предполагает максимально низкие цены.