Альфа-банк без предупреждения списал по 6000 рублей за годовое обслуживание дебетовых карт

Альфа-банк подтвердил изменение стоимости обслуживания и списание средств, однако в пресс-службе уверяют, что отправляли СМС и push-уведомления клиентам. Пользователи заявляют, что не получали сообщений.

Клиенты Альфа-банка рассказали , что с их дебетовых карт Alfa Miles неожиданно списали по 6000 рублей за годовое обслуживание. При этом ранее оно стоило 599 рублей, а о повышении цены банк не предупредил.

Пресс-служба банка рассказала vc.ru, что комиссию за обслуживание Alfa Miles изменили, поскольку карты сняты с продажи еще в 2018 году — вместо них банк предлагает карту Alfa Travel.

«Мы заранее уведомили клиентов, но, к сожалению, не все обратили внимание. Поэтому мы приняли решение отменить списание комиссии в ноябре. Мы вернем деньги клиентам. Чтобы комиссия не списалась через месяц, достаточно просто закрыть карту Alfa Miles в чате мобильного приложения или по звонку. Взамен можно открыть мильную Alfa Travel или другую бесплатную карту банка», — пояснил Альфа-банк.

Год назад данные владельцев кредитных карт Альфа-банка и клиентов «Альфаcтрахования» выставили на продажу на специализированном форуме в интернете. В марте Альфа-банк без предупреждения заблокировал десятки карт клиентов.