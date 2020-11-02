На «Хлебозаводе» откроется «Дом Simple Music». В нем будут проводить концерты, выставки и спектакли

На «Хлебозаводе» в ноябре откроется пространство «Дом Simple Music». Об этом «Афише Daily» сообщили представители проекта.

Место будет находиться на пятом этаже основного здания «Хлебозавода». В нем будут проводиться концерты, выставки, спектакли, репетиции и творческие встречи. Первое мероприятие состоится 6 ноября — гостям представят музыку к трилогии «Властелин Колец». Всего на ноябрь запланировано 13 концертов. Например, можно будет послушать:

7 ноября — программа «Макс Рихтер».

11 ноября — программа «Simple Моцарт».

13 ноября — музыка из сериала «Молодой папа».

18 ноября — саундтрек из фильма «Интерстеллар».

25 ноября — композиции Дэвида Лэнга.

С полным расписанием концертов и обновлениями можно ознакомиться на сайте.