Токсичность биопластика оказалась такой же, как и у обычного пластика

Биопластик и материалы на растительной основе имеют в составе токсичные химические вещества. К такому выводу пришли ученые Франкфуртского университета имени Иоганна Вольфганга Гете. Результаты их исследования опубликованы в журнале Food Navigator.

Несмотря на то, что биопластик изготавливается из природных материалов и быстрее разлагается, по своей токсичности он не уступает другим видам пластика, говорится в отчете. В частности, продукты на основе целлюлозы и крахмала содержат больше всего химикатов и вызывают наиболее сильные токсичные реакции в лабораторных условиях, пояснила автор исследования Лиза Циммерманн.

Ученые отобрали 43 изделия из биопластика, в том числе одноразовые столовые приборы, упаковку от шоколада, винные пробки и бутылки для газировки. В результате химического анализа выяснилось, что 80% отобранных образцов имеют в составе более 1000 различных химикатов.

В последние годы биопластик продвигали как альтернативу обычному пластику и как потенциальное решение пластикового загрязнения. Однако, по словам исследователей, пока невозможно определить последствия от использования таких материалов для окружающей среды и здоровья людей. Например, альтернатива обычному пластику может изготавливаться не совсем экологичным способом, а также иметь ограниченные возможности для повторной переработки.

Ранее немецкие ученые изобрели биопластик из отходов, который разлагается за 12 месяцев. С его помощью предполагается снизить количество используемой нефти, из которой производится обычный пластик, и уменьшить загрязнение окружающей среды.