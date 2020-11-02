«Последствия опаснее пандемии»: эксперты призвали не принимать антибиотики при COVID-19

Группа профессиональных медицинских ассоциаций призвала врачей не назначать антибиотики при коронавирусной инфекции. Свое обращение медики распространили в интернете, пишет «Медицинский вестник».

Антибиотики особенно не рекомендуют пациентам с легким течением болезни и в условиях стационара, где есть возможность лабораторного подтверждения COVID-19. «Неконтролируемое и в большинстве случаев ненужное применение антибиотиков при COVID-19 может вызвать последствия опаснее самой пандемии», — говорится в обращении.

По словам специалистов, антибактериальная терапия способна ухудшить состояние пациентов и даже привести к угрозам для их жизни. Авторы письма напоминают, что антибиотики неактивны в отношении вирусов, в том числе SARS-CoV-2. Назначение таких препаратов возможно только при наличии у больных убедительных признаков бактериальной инфекции, отмечают они.

Специалисты указывают на рост продаж в России антибактериальных препаратов в аптеках и увеличение их закупок медучреждениями. По их оценкам, более 90% амбулаторных больных с коронавирусом принимают антибиотики.

Инициаторами обращения выступили Межрегиональная ассоциация специалистов респираторной медицины, Альянс клинических химиотерапевтов и микробиологов, Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии, Российское респираторное общество, Педиатрическое респираторное общество и Ассоциация детских врачей Московской области.

Ранее не принимать антибиотики для профилактики COVID-19 призвали в Минздраве. Главный внештатный микробиолог министерства Роман Козлов попросил фармацевтов и провизоров не отпускать эти препараты без рецепта.

«Если вы будете использовать антибиотики не по назначению, к сожалению, это может привести к тому, что другие микроорганизмы, обитающие в полости рта, в кишечнике, которые потенциально могут вызывать заболевания, станут к ним устойчивыми, и нам, врачам, будет чрезвычайно сложно заниматься лечением возможных бактериальных осложнений», — заявил он.