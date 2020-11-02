«Яндекс.Карты» добавили новые панорамы пешеходных улиц и парков Москвы

В «Яндекс.Картах» появились новые панорамы пешеходных улиц и парков Москвы. Об этом «Афише Daily» рассказали представители сервиса.
«Яндекс.Карты» добавили детальные изображения амфитеатра Музейного парка перед Политехническим музеем, «Яму» в конце Покровского бульвара, воздушную экотропу на территории ВДНХ и детскую площадку в «Музеоне». Кроме того, теперь можно рассмотреть фонтаны на территории ВДНХ, которые открыли после реставрации к 75-летию выставки.
Специалисты отсняли около 7000 фотографий при помощи специальной велоустановки, которую можно размещать там, где не проедет автомобиль. Благодаря этому пользователи карт могут виртуально погулять по Сретенскому, Рождественскому, Покровскому и Яузскому бульварам и изучить окрестности Замоскворечья.
С коллекцией фотографий можно ознакомиться на сайте. В блоге «Яндекса» опубликован пост о создании снимков при помощи велоустановки.
В сентябре сервис «Яндекс.Карты» добавил фотографии работ участников фестиваля уличного искусства «Стенограффия». Свои изображения представили Покрас Лампас, Миша Most и Gooze, команды Spektr и Hot Singles, а также артисты OX из Франции, Boogie из Швейцарии и другие.