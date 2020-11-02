«Яндекс.Карты» добавили новые панорамы пешеходных улиц и парков Москвы

«Яндекс.Карты» добавили детальные изображения амфитеатра Музейного парка перед Политехническим музеем, «Яму» в конце Покровского бульвара, воздушную экотропу на территории ВДНХ и детскую площадку в «Музеоне». Кроме того, теперь можно рассмотреть фонтаны на территории ВДНХ, которые открыли после реставрации к 75-летию выставки.

В «Яндекс.Картах» появились новые панорамы пешеходных улиц и парков Москвы. Об этом « Афише Daily » рассказали представители сервиса.

Специалисты отсняли около 7000 фотографий при помощи специальной велоустановки, которую можно размещать там, где не проедет автомобиль. Благодаря этому пользователи карт могут виртуально погулять по Сретенскому, Рождественскому, Покровскому и Яузскому бульварам и изучить окрестности Замоскворечья.

С коллекцией фотографий можно ознакомиться на сайте. В блоге «Яндекса» опубликован пост о создании снимков при помощи велоустановки.

В сентябре сервис «Яндекс.Карты» добавил фотографии работ участников фестиваля уличного искусства «Стенограффия». Свои изображения представили Покрас Лампас, Миша Most и Gooze, команды Spektr и Hot Singles, а также артисты OX из Франции, Boogie из Швейцарии и другие.