Трэвис Скотт удалил инстаграм после критики его костюма на Хеллоуин

Скотт опубликовал в соцсети видео, на котором изображает Брюса Уэйна, спустившегося в подземелье, чтобы надеть костюм Бэтмена. К ролику он добавил фотографии, где выходит на крышу, чтобы осмотреть город.

Рэпер Трэвис Скотт удалил свою страницу в инстаграме после того, как подписчики высмеяли его костюм на Хеллоуин. Об этом сообщает Buzzfeed.

В версии рэпера костюм оказался коричневого цвета с отливом, под цвет его машин. Такой выбор дизайна не пришелся по вкусу пользователям инстаграма, о чем многие поспешили сообщить в комментариях.

Скотта сравнили с курьером UPS, блохой из‑за его комплекции и назвали «человеком-тараканом» за блестящие коричневые крылья. Кто‑то удивился тому, что музыкант не смог добыть хороший костюм Бэтмена на Хеллоуин, несмотря на его заработки.

В России на Хеллоуин тоже пользуются спросом костюмы известных персонажей кино. Чаще всего люди заказывали наряды Малефисенты, Хокаге из «Наруто» и костюм грабителя из сериала «Бумажный дом». По результатам исследования AliExpress, празднующие чаще всего покупали детский костюм принцессы. Также спросом пользовался наряд японской школьницы.

Специалисты «Авито» выяснили, что в этом году среди россиян на Хеллоуин стал популярен костюм коронавируса. В целом, по данным сервиса, в октябре спрос на товары для осеннего праздника вырос на 18% по сравнению с тем же периодом в прошлом году.