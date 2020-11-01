В Англии закроют все кинотеатры из‑за второй волны коронавируса

Все кинотеатры Англии закроют до начала декабря из‑за второй волны коронавируса. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Правительство королевства также закроет все предприятия, торгующие товарами и предоставляющие услуги не первой необходимости. Решение принято потому, что COVID-19 распространяется значительно быстрее, чем предполагали британские эксперты. По их мнению, инфекция потенциально может убить 85 000 жителей страны этой зимой.

Сейчас число ежедневно регистрируемых случаев заболевания достигло 24 тысяч, а в прошедшую пятницу умерло 274 человека. Общее число умерших с диагностированным коронавирусом составляло 46 229 человек.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о введении общенационального карантина в Великобритании сегодня. Он продлится с 5 ноября по 2 декабря. Помимо кинотеатров, работу приостановят бары и пабы, рестораны, спортивные клубы и парикмахерские. Временно запретят встречи людей, не живущих вместе.