Новые протесты в Минске, штраф за критику Конституции и другие новости дня

В России за сутки выявили 18 665 случаев коронавируса. Это рекордный показатель за время пандемии.

В Минске проходит воскресная протестная акция. В город ввели бронетехнику с пулеметами, некоторых демонстрантов задержали.

Борис Джонсон сообщил о введении общенационального карантина в Великобритании. Он продлится с 5 ноября по 2 декабря.

Американские ученые сообщили об открытии нового смертельного заболевания VEXAS, которое встречается только у мужчин. Смертность от него составляет 40%, пациенты страдают от тромбообразования, лихорадки и воспаления легочной ткани.

Около 300 риелторов в Волгограде требуют наказать зачинщиков ссоры в родительском чате, в результате которой погиб местный житель. Неделю назад его избили в отделении банка, врачи не смогли спасти мужчину.

Кемеровского блогера оштрафовали на 30 тыс. рублей за «негативную оценку Конституции». Он заявил, что результаты голосования по поправкам были сфальсифицированы, и назвал Конституцию «продажной».

В России, согласно опросу, 18% женщин никогда не были у гинеколога, не осматривали грудь и не делали УЗИ молочных желез или маммографию. К специалистам за этими процедурами обращались только 50% россиянок.

В Квебеке на прохожих напал мужчина в средневековой одежде. Два человека погибли, нападавшего задержали.

В Берлине пивбар внес Ангелу Меркель в черный список. Владельцы таким образом высказались против нового карантина в стране.

За курортный сезон этого года в Турции умерли 11 российских туристов. Сейчас в больницах страны находится 31 человек, изолированы 87 человек.

Ученые из Таиланда создали специальное покрытие носков, которое способно избавить ноги от запаха и инфекций. Специалисты планируют тестировать полученное соединение и на других тканях.

На книгу Антона Носика «Лытдыбр» открылся предзаказ. Она состоит из его дневниковых записей, публицистики, расшифровок интервью и диалогов.