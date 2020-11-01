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В Турции с начала курортного сезона умерли 11 российских туристов с коронавирусом

Константин Зорниченко
Сегодня в 18:29

За курортный сезон этого года в Турции умерли 11 российских туристов. Об этом сообщил посол России в Турции Алексей Ерхов в интервью «Интерфаксу».

По его словам, сейчас в больницах находится 31 человек, «изолированно по месту отдыха 87 человек». Он призвал россиян покупать в путешествия страховку, которая покрывает расходы при заболевании COVID-19.

«Конечно, это печально. Но надо понимать, что все это — на более чем миллион российских граждан, посетивших курорты Турции с начала августа этого года, когда было возобновлено авиасообщение», — сказал Ерхов.

В России за последние сутки выявили 18  665 случаев коронавируса. Это рекордный показатель за время пандемии. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, общее количеств заболевших COVID-19 в Турции на сегодняшний день достигло 375 367.

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