Ученые создали покрытие для носков, блокирующий запах ног

Ученые из Таиланда создали специальное покрытие носков, которое способно избавить ноги от запаха и инфекций. Об этом сообщает EurekAlert.

В изобретение входят наночастицы оксида цинка (ZnO-NPs). Соединение имеет антибактериальные свойства и блокирует запахи. Носки уже опробовали на пациентах больницы Университета Махидол и 148 курсантах тайской военно-морской школы.

По словам специалистов, они занялись разработкой покрытия, ознакомившись с наблюдениями доктора Пуняви Онгсри, в трудах которого говорится, что у военных инфекции ног встречаются чаще, чем остальных людей.

Ученые заявили, что продолжат тестировать соединение на других тканях, чтобы понять, как как снизить размножение бактерий и грибка.

Ранее швейцарская компания HeiQ разработала жидкость Viroblock, которая уничтожает частицы вируса на тканях. Она эффективна против 99,9% бактерий, вызывающих COVID-19.