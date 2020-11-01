На протестном марше в Минске начались задержания

В Минске на воскресном протестном марше начались задержания. Об этом сообщает белорусское издание Tut.by. На акции уже начались задержания, и силовики сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух. Правоохранители подтвердили эту информацию.

Сразу после начала марша в столице начались перебои с интернетом. Колонна протестующих направляется по проезжей части проспекта Независимости в сторону метро «Московская». В начале демонстрации станции «Академия наук», «Парк Челюскинцев» и «Московская» были закрыты, но позже их снова открыли для пассажиров.

Правоохранители начали включать песню «Саня остается с нами», а позже использовали светошумовые гранаты для разгона протестующих. В городе появились бронированные вездеходы с крупнокалиберными пулеметами на крышах, а также на улицы выехали водометы. На площади Независимости расставили ограждения.