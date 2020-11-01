«Реальная энциклопедия русской жизни»: на книгу Антона Носика «Лытдыбр» открылся предзаказ

Открылся предзаказ на книгу Антона Носика «Лытдыбр», оформить его можно в магазине «Лабиринт».

Книга является биографией Носика, составленной Викторией Мочаловой и Еленой Калло из его дневниковых записей, публицистики, расшифровок интервью и диалогов. Как отмечается в издательской аннотации, десятки разрозненных текстов, разбитые по темам, «превращаются в единое повествование о жизни и смерти уникального человека». Также в книге есть фотографии из семейного архива Носика.

Каждую из глав предворяет предисловие от одного из друзей блогера. В частности, авторами предисловий стали Павел Пепперштейн, Демьян Кудрявцев, Арсен Ревазов, Глеб Смирнов, Евгения Альбац, Дмитрий Быков, Лев Рубинштейн и Катерина Гордеева.

Как рассказал у себя в фейсбуке журналист Демьян Кудрявцев, издательство «АСТ», в котором выходит книга, не может определиться с тиражом. Оформившим предзаказ покупателям обещают скидку в 18%.

«У человека, написавшего сотни тысяч строк — при жизни вышла на бумаге одна книга, которую невозможно достать, да и та — в соавторстве. Здесь отобраны лучшие из его цифровых текстов, отредактированы, откомментированы, рассортированы по темам. Это реальная энциклопедия русской жизни начала века, написанная одним из самых активных и талантливых ее участников», — написал Кудрявцев.

Антон Носик умер в ночь с 8 на 9 июля 2017 года от внезапной остановки сердца. За несколько дней до этого — 4 июля — ему исполнился 51 год. Носик был основателем Lenta.ru, Vesti.ru, Gazeta.ru и NEWSru.com. Он также работал топ-менеджером в интернет-холдинге «Рамблер» и медиадиректором компании SUP Media, которой принадлежит сервис LiveJournal.

Лытдыбр — это слово «дневник», написанное в QWERTY-раскладке («lytdybr») и транслитерированное на русский язык.

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