Волгоградца убили из‑за ссоры в родительском чате. 300 местных риэлторов просят наказать зачинщиков

Житель Волгограда Роман Гребенюк, избитый в отделении банка из‑за конфликта в родительском чате, умер в реанимации городской больницы № 25. Об этом пишет ТАСС.

Мужчина скончался не приходя в сознание. Он погиб в результате драки с местным жителем Арсеном Мелконяном, который нанес ему тяжкую травму. Нападение на Гребенюка произошло 23 октября, пострадавшего госпитализировали, и врачи неделю боролись за его жизнь. Сейчас Мелконян арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Как пишет издание «Подъем», Мелконян является братом девушки, с которой и вступил в чате в спор погибший. По данным издания, сейчас девушка отключила телефон и не выходит на связь — то же самое касается и ее молодого человека, который участвовал в ссоре, но не принимал участия в избиении погибшего.

Тем не менее привлечь ее к ответственности требуют коллеги Гребенюка (мужчина работал риэлтором). По их словам, справедливости для Гребенюка требуют около 300 человек.

«Весь город возмущается. Если полиция будет молчать и не будет ничего предпринимать по поводу них, значит, будем действовать по-другому. Мы этого не оставим. <…> У нас у каждого риелтора есть свой автомобиль, мы как‑то хотим привлечь внимание», — заявила «Подъему» коллега погибшего Анжелика Бочкова.

Она уточнила, что погибший Гребенюк «был неконфликтным человеком, а на иждивении у него была дочь и пожилой дедушка».