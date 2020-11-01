Мужчина взорвал гранату на рынке во Владимирской области

На рынке в городе Ковров Владимирской области мужчина взорвал гранату. Об этом сообщает «Подъем».

Как рассказали работники торгового комплекса, «таким образом ревнивый муж хотел избавиться от соперника». Нападавшему при взрыве оторвало руку. В региональном МВД заявили, что в конфликте участвовали три человека.

«Тут же объявили о задымлении и эвакуацию. Люди делали вид, что ничего не слышали, продавцы перехихикивались», — рассказала женщина, находившаяся на рынке в момент инцидента.

Источник «Интерфакса» сообщил, мужчина, который взорвал гранату, был одет в костюм Деда Мороза.