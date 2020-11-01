Больная раком американка незадолго до смерти досрочно проголосовала на выборах. Ее голос отклонили

20-летняя американка Эмбер Пфлагхофт досрочно проголосовала на выборах президента США. Ее голос не был засчитан, потому что девушка умерла от рака, пишет CNN.

Пфлагхофт уже 10 лет боролось с раком костей. По словам ее матери, она очень увлекалась политикой и была рада возможности проголосовать досрочно. Пфлагхофт смогла сделать это, находясь в больнице после трансплантации костного мозга.

«Она была так взволнована этим. Она умерла в понедельник, но в субботу, когда она еще могла говорить, она говорила всем медсестрам и врачам: «Я проголосовала», — рассказала мать Пфлагхофт.

Через несколько дней, после того как она отправила бюллетень по почте, состояние девушки резко ухудшилось. Пфлагхофт умерла в больнице в конце сентября.

В соответствии с законами штата Висконсин, ее бюллетень будет выброшен. Пфлагхофт стала одной из нескольких десятков жителей Висконсина, голоса которых аннулируют из‑за того, что они скончались сраху же после досрочного голосования.

Как отмечается в исследовании Национальной конференции законодательных собраний штатов, американские штаты разделились по поводу того, следует ли подсчитывать голоса людей, которые проголосовали досрочно и умерли до дня выборов. По крайней мере дюжина штатов разрешает это, более двенадцати других штатов отклоняют подобные голоса. В других штатах закон неясно формулирует этот вопрос.

Уточняется, что в некоторых американских штатах, «несмотря на то, что COVID-19 стал определяющей проблемой президентской гонки», не будут засчитываться голоса американцев, проголосовавших, но умерших от коронавируса.