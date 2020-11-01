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В Берлине пивбар внес Ангелу Меркель в черный список. Все из‑за введенного карантина

Константин Зорниченко
Сегодня в 14:49

Пивная Standige Vertretung в Берлине внесла канцлера Германии Ангелу Меркель и других политиков в черный список. Владельцы всемирно известного заведения сообщили в фейсбуке, что таким образом выражают недовольство введением нового карантина на фоне распространения коронавируса.

Исполнительный директор бара Йорн Петер Бринкманн и его партнер Ян Филипп Бубингер заявили, что власти страны не смогли подготовить граждан ко второй волне COVID-19. По их словам, в результате бездействия правительства больницы почти не справляются с потоком пациентов, и цепочку зараженных отследить уже невозможно.

«Согласно данным института Роберта Коха, инфицирование в гастрономических заведениях составляет менее 3%. Но сейчас все равно было объявлено о национальном запрете», — подчеркнул Бринкманн.

Бизнесмены отметили, что их пивную посещают многие немецкие политики. Помимо Меркель в черный список попали министр финансов Олаф Шольц, премьер-министр Баварии Маркус Зодер и бургомистр Берлина Михаэль Мюллер. Владельцы бара призвали своих коллег последовать их примеру.

Ангела Меркель объявила о новом карантине 28 октября. Он начнется 2 ноября и будет действовать минимум до декабря. По всей стране будут закрыты кафе, бары, ночные клубы, а также все культурно-развлекательные пространства. Кроме того, работу приостанавливают фитнес-клубы, бассейны и аквапарки.

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