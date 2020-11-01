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В Минск ввели бронетехнику с пулеметами. В городе должен пройти марш «Дзяды»

Федор Кузьмин
Сегодня в 13:33

В Минске заметили бронированные вездеходы с пулеметами на крыше. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев.

Как уверяют собеседники агентства, в этот раз речь идет не только о десяти бронетранспортерах, которые охраняют резиденцию Лукашенко. Колонна броневездеходов с пулеметами была замечена впервые. Номеров на ней не было.

Днем белорусская оппозиция собирается провести марш «Дзяды» («Предки»), который приурочен ко дню поминовения предков. Белорусские оппозиционеры проводят эту акцию уже много лет. Во время нее они идут шествием от центра Минска до урочища Куропаты, где захоронены жертвы сталинских репрессий. В этом году власти не санкционировали шествие, теперь оно проходит в рамках протестов, которые начались 9 августа.

Помимо броневездеходов в столицу Беларуси стягивают спецтехнику, автобусы с силовиками и военные грузовики для перевозки личного состава, передает ТАСС. Силовики берут под контроль центр города и маршруты шествий. В городе ухудшилось качество связи, отчитался Белорусский оператор A1.

Также в Минске «в целях обеспечения безопасности пассажиров» закрыли три станции метро: Академию наук, Парк Челюскинцев и Московскую. Поезда проезжают их без остановки. Станции закрыли в 12.40 по местному времени.

30 октября Лукашенко пригрозил протестующим физической расправой. «Если кто‑то прикоснется к военнослужащему — я уже замечание делал генералам, — он должен уйти оттуда как минимум без рук», — заявил Лукашенко. Он добавил, что «отступать ему некуда», а реагировать надо «красиво».

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