18% россиянок признались, что никогда не были у гинеколога

В России 18% женщин никогда не были у гинеколога, не осматривали грудь и не делали УЗИ молочных желез или маммографию. Об этом говорится в результатах опроса издание «Купрум», проведенного совместно с соцсетью «Одноклассники» и исследовательской платформой ResearchMe.

Каждая вторая респондентка отметила, что посещала гинеколога и просила осмотреть грудь, 46% опрошенных проводили осмотр груди самостоятельно. Маммографию делали только 32% опрошенных, а 33% участниц исследования делали УЗИ.

Издание отмечает, что женщинам после 45 лет необходимо один раз в два года делать маммографию молочных желез. Это позволит найти заболевание на ранней стадии. Специалисты подчеркивают, что УЗИ не эффективен при скрининге рака груди, но многие выбирают этот метод из‑за мифа о вреде излучения при маммографии.

Ранее Доктор Клэр Стивс и профессор Тим Спектор из Королевского колледжа Лондона выяснили, что женщины в возрасте 50–60 лет более других предрасположены к продолжительному течению болезни. Они заболевали на длительный промежуток времени в восемь раз чаще, чем девушки младше 30 лет.