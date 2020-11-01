Кемеровского блогера оштрафовали на 30 тысяч рублей за «негативную оценку Конституции»

Кемеровский районный суд оштрафовал местного блогера Алексея Федорова за видео под названием «Путинизм в отставку. Алексей Федоров: Самоорганизация народа». В ролике усмотрели «негативную оценку Конституции», передает «МБХ медиа».

Штраф составил 30 тыс. рублей, говорится в постановлении в картотеке суда. Блогера признали виновным по ч. 3 ст. 20.1 КоАП.

Судебные эксперты заключили, что в видео присутствует «негативная оценка Конституции», а «обоснования негативной оценки не имеется». На данный момент видео, которое было выложено на ютьюб-канале Федорова «Покос-Кузбасс», удалено.

Как пишет «МБХ медиа», в распоряжении которого есть видео, в ролике блогер рассуждал о хабаровских протестах после ареста экс-губернатора Сергея Фургала. Слово «конституция» в видео Федоров упомянул четыре раза, в том числе назвал ее «продажной», когда обратил внимание, что государственные СМИ назвали протесты несогласованными.

«Народ вышел на свой митинг. На тот митинг, который принадлежит ему — этому народу. Это его воля — выходить на митинги и говорить. И это написано даже в той продажной Конституции, которая у нас есть», —заявил Федоров в видеоролике.

Блогер сказал, что результаты голосования по поправкам в Конституцию были сфальсифицированы. «Ну куда 70% проголосовало, 65%? Да вы посмотрите на Хабаровск — какие 70%-65%? Никто не голосовал за эту Конституцию», — отметил он.